تشغيل المستشفى الجديد للصحه النفسية وعلاج الإدمان بنجران

أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بنجران تشغيل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الادمان الجديد بالمنطقة الواقع بالشرفه.

و أوضح مدير عام صحة نجران خالد العسيري بأن السعة السريرية للمستشفى 200سرير مشيرا إلى أنه سيحدث نقله نوعيه في مجال الخدمات الصحية النفسية و معالجة الادمان حيث أنه نموذج تم تصميمه و أنشائه وفق اشتراطات و معايير معتمدة من وزارة الصحة التي تضمن معالجة و رفاهية المرضى و يشتمل المستشفى على امكانيات و كوادر طبية و إدارية و فنية مؤهلة وتم تجهيز المستشفى بأحدث الاجهزة الطبيه و اجهزة العلاج النفسي و اجهزة المقاييس و تم استقطاب اطباء استشاريين واخصائين و مقيمين فى الطب النفسي و لأول مرة متخصصين لعلاج حالات الادمان و حالات الاضطرابات النفسيه للاطفال.

من جانبه بين مدير المستشفى الدكتور حسن الوادعي بأنه ولله الحمد تم نقل المرضى المنومين للمستشفى الجديد و البالغ عددهم 29 مريض و أنه سيبدأ العمل بافتتاح 3 مبانى للاقسام الداخليه و التنويم و هى قسم علاج الامراض النفسيه رجال و قسم علاج الامراض النفسيه نساء و قسم علاج الادمان و من اقسام المستشفى و ايضا قسم الطوارئ و الذى تم تجهيزة بأحدث الاجهزة و غرف العزل النفسي وغرف عزل وقائى للعدوى ويتوفر بها اجهزة سبل المحافظه على الحياة المتقدمه و يشمل القسم على وحده لاستقبال المرضي الرجال و اخرى للنساء لضمان الخصوصيه للمرضى و سيتم تفعيل فرز الطوارئ الاسترالى النفسي بالاضافه الى الجاهزيه لاستقبال الحالات على مدار 24 ساعه كما تم توفير سيارات اسعاف مجهزة و مطابقه للمعايير .

وسيعمل ايضآ قسم العيادات الخارجيه و الذى يشمل على عيادات للاخصائيين و كذلك عيادات الاستشاريين على مدار الاسبوع و هناك قسم خاص لعيادات الرجال و قسم للنساء و استشارات الاطفال و 2عياده لطب الاسنان و وعياده للامراض الباطنيه هذا بالاضافه الى الاقسام الاساسيه التى تخدم للمرضى،منها قسم الخدمه الاجتماعيه و الخدمه النفسيه لتأهيل المرضى و اعادة اندماجهم مع المجتمع و تشغيل قسم الصيدليه و السجلات الطبيه و الاشعه و المختبر بأحدث الاجهزة و على مدار 24 ساعه يوميا .

و قسم الطب المنزلى ويعمل به فريق متكامل من اطباء و تمريض و خدمه اجتماعيه و نفسيه و تغذيه حيث يخدم القسم العديد من المرضى.

و كذلك قسم اللجان الطبيه والاحالات و التقارير لمساعدة المرضى و الهيئات الحكوميه فى الحصول على التقارير و التوصيات اللازمه وتطوير قسم الاحصاءو تكنولوجيا المعلومات بخصوص تنسيق المواعيد و تسجيل المرضي و كمرحله اوليه للتحول الالكترونى التدريجى و قسم علاقات و حقوق المرضى للدفاع عن المرضى و ضمان الخصوصيه و سرية المعلومات و الحفاظ على كرامة المريض النفسي قسم الجودة و سلامة المرضى و مكافحة العدوى و ادارة المرافق و السلامه و يعمل بها فريق مؤهل يعمل على التطوير و غرس ثقافة ان السلامه هى مسؤلية جميع العاملين بالمستشفى و تفعيل لجنة السلامه الدوائيه و مكافحة العدوى و اللجان الاخرى لتعزيز سلامة الخدمه و سلامة المريض و الموظفين و سلامة المستشفى و لتطوير الرعايه و جودة الخدمات المقدمه للمرضى .