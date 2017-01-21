 محافظ الوجه ينقل تعازي الأمير فهد بن سلطان لأسرة البلوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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محافظ الوجه ينقل تعازي الأمير فهد بن سلطان لأسرة البلوي

محافظ الوجه ينقل تعازي الأمير فهد بن سلطان لأسرة البلوي
المناطق - تبوك :

نقل محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي تعازي ومواساه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لاسرة المواطن نواف فالح السحيمي البلوي الذي توفي هو وستة من افراد اسرته اثر تعرضهم لحادث مروري اليم .

واعرب الخريصي خلال تقديمه واجب العزاء عن خالص تعازي سمو امير المنطقه سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب والد الفقيد فالح حماد البلوي باسمة ونيابة عن افراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة والذي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلين الله العلي القدير أن لايري سموه أي مكروه ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

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