الحقباني إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

صدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية بترقية مسفر بن حمود النايف الحقباني مستشارا لشئون المجالس البلدية بالمرتبة الثالثة عشرة .

الجدير بالذكر ان الحقباني تقلد عدة مناصب قيادية منها مدير عام للمتابعة بأمارة منطقة جازان ، مدير عام للشئون المحلية بأمارة منطقة عسير ، و مدير عام للمشتريات بوزارة البلدية شارك ورأس كثير من اللجان التي كلف بها في مجال عمله .