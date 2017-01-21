 الحقباني إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الحقباني إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

الحقباني إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية
المناطق - عسير

صدر قرار وزير الشئون البلدية والقروية بترقية مسفر بن حمود النايف الحقباني مستشارا لشئون المجالس البلدية بالمرتبة الثالثة عشرة .
الجدير بالذكر ان الحقباني تقلد عدة مناصب قيادية منها مدير عام للمتابعة بأمارة منطقة جازان ، مدير عام للشئون المحلية بأمارة منطقة عسير ، و مدير عام للمشتريات بوزارة البلدية شارك ورأس كثير من اللجان التي كلف بها في مجال عمله .

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