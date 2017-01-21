أمانة الشرقية تشارك بمعرض للمشاريع المنفذة في معرض “ريستاكس” العقاري

شاركت أمانة المنطقة الشرقية في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري، والذي استمر في الفترة بين 15 و 19 يناير الجاري بمركز معارض الظهران اكسبو، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقال مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بامانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الامانة شاركت في المعرض العقاري الأهم في المنطقة من خلال معرض أمانة المنطقة الشرقية، والذي تضمن أربعة أقسام، حيث تم في القسم الاول استعراض فلم يلخص أهم منجزات أمانة المنطقة الشرقية، وفي القسم الثاني تم استعراض مجموعة من المشاريع المتنوعة التي انجزتها أمانة المنطقة الشرقية في العشر سنوات الأخيرة، والتي بلغت أكثر من 1168 مشروعا من المشاريع التنموية والخدمات بلغ مقدار تكلفتها 17,9 مليار ريال.

أما القسم الثالث من المعرض خصص لإدارة المرصد الحضاري بأمانة المنطقة الشرقية حيث استعرض مدير الادارة العامة للمرصد الحضري المهندس ناصر بن محمد ال ظفر مجموعة من المؤشرات التي انتجها المرصد والمرتبطة بمجال الاسكان والعقار، وفي القسم الرابع والذي خصص لإتاحة الفرصة لزوار المعرض الكرام لتجربة متصفح المستكشف الجغرافي الذي انتجته ادارة نظم المعلومات الجغرافية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني والذي لاقى استحسان الزوار وتفاعل كبير مع هذا المنتج الذي يخدم المواطنين بكل سهولة ويسر من خلال موقع أمانة المنطقة الشرقية.

ولفت الى أن المعرض تم تحت إشراف مدير ادارة الدراسات التخطيطية المهندس فارس الخالدي اضافة الى المهندس عزيز الخريصي والمهندس ابراهيم الصفيان والمهندس عبدالرحمن الجربوع.

كما شاركت أمانة المنطقة الشرقية بورشة عمل خصصت لها ليتم استعراض ورقتي عمل متميزتين الاولى بعنوان (مبادرة انشاء المباني بالتزامن مع تطوير البنى التحتية) والذي قدمها كل من سعادة المهندس محمد أمين آشي وسعادة المهندس محمد الدوسري، وورقة أخرى بعنوان (المستكف الجغرافي بحاضرة الدمام) قدمها سعادة المهندس فيصل بن فريحي الفريح مدير ادارة نظم المعلومات الجغرافية.

وتم مناقشة الورقتين عقب العروض المقدمة من المختصين بالأمانة حيث تأتي هذه المشاركة حرصا من أمانة المنطقة الشرقية على تقديم كل ما يمكن من الخدمات لمواطني ومواطنات هذا الوطن الغالي.