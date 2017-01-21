 قاهر المستحيل يؤدى مناسك العمرة .. حاملاً جسده على يده | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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قاهر المستحيل يؤدى مناسك العمرة .. حاملاً جسده على يده

قاهر المستحيل يؤدى مناسك العمرة .. حاملاً جسده على يده
المناطق- مكة

عقد ونصف من الزمان واليافع الطموح غانم المفتاح يتألق يوماً بعد آخر في تحدى الإعاقة، ويحقق نجاحا تلو الآخر، واليوم يحل المفتاح وعائلته ضيوفا على الرحمن في المسجد الحرام وذلك بتنسيق من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، حيث وجه سموه باستضافة غانم المفتاح وتحقيق حلمه بأداء مناسك العمرة لأول مرة وسيرا على يديه، حيث كان في استقابلهم لدى وصولهم مكة المكرمة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف ومسؤولي العلاقات العامة بالهيئة.

وتوجه الضيف وعائلته يرافقهم مسؤولي الهيئة إلى المسجد الحرام حيث كانت ترتيبات قوات أمن الحرم المستمرة على مدار الساعة، كفيلة بأن يتمكن المفتاح وعائلته من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة رغم تعرف الكثير من مرتادي المسجد الحرام على غانم ورغبتهم في القرب منه والتقاط الصور معه كشخصية معروفة ولها حضور كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الضيف بعد وصوله لصحن المطاف بتقبيل الحجر الأسود ثم أداء صلاة المغرب ، ثم انتظر فضيلة إمام الحرم الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي غانم حتى أتم ركعتي السنة ثم رحب به وعانقه وتحدث اليه في حديث حاني ومؤثر وقبل رأسه ودعا له، تلا ذلك البدء في أداء مناسك العمرة والطواف حول الكعبة المشرفة حيث أصر المفتاح -وهو يؤدي العمرة لأول مرة- على ان يطوف بالكعبة المشرفة على يديه دون الاستعانة بكرسي متحرك، وتم له ذلك نتيجة عزيمة كبيرة منه وإرادة مدهشة حيث قطع ما يقارب ٢٠٠٠ متر وهو يحمل جسده على يديه لأداء نسك الطواف في صورة روحانية أذهلت جموع الطائفين بالكعبة الشريفة وفي صحن المسجد الحرام.
من جهته أعرب المفتاح وعائلته عن شكرهم وتقديرهم للأمير سلطان بن سلمان على الحفاوة وحسن ‏الاستقبال وكرم الضيافة وتمكينهم من أداء العمرة بكل يسر وسهولة.

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