أمير الباحة يعزي أسرة ال الفقيه في وفاة والدهم

قدم صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة تعازية ومواساته لاسرة ال الفقيه في وفاة والدهم فايز الفقيه احد منسوبي خدمات المنطقة بإمارة منطقة الباحة سابقا يرحمه الله .

واعرب سمو امير الباحة عن عميق حزنه داعيا الله بان يرحم الفقيد وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .

من جانبهم اعرب ابناء الفقيد سالم فايز الفقيه مدير ادارة التخطيط بالإدارة العامة للتطوير الاداري بإمارة منطقة الباحة وأشقاءه عن بالغ شكره وامتنانهم لسمو امير الباحة على مواساته وتعازية والتى كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم ولهذه اللفته الانسانية الغير مستغربه من سموه الكريم فهو قريب من الجميع داعين الله بان يحفظ سموه وان يمتعه بموفور الصحة والعافية .