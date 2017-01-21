اليوم..تعقد اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017 م

تعقد اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017 م ، اليوم السبت الساعة التاسعة مساءً بفندق المرديان بالمدينة، مؤتمراً صحفياً تفصيلياً للمناسبة.

أوضح ذلك سعادة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة الاستاذ وهيب محمد السهلي مشيراً إلى أن المؤتمر سيستعرض اللجنة خلال المؤتمر التحضيرات والاستعدادات النهائية وأبرز المستجدات والتدابير التي تمت لهذه الاحتفالية,إضافة إلى تسليط الضوء على البرامج ورزنامة الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الذي ستشهده طيبة الطيبة على مدى العام الجاري 2017 م .

يذكرأن اللجنة المنظمة وجهت الدعوة للمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة لاطلاعهم على مختلف الجوانب المتعلقة بالمناسبة .