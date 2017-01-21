“العمل” تحشد 850 موظفاً لخدمة استفسارات “حساب المواطن”

حشدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 850 موظفاً وموظفة، في مركز للاتصالات، سيقومون بتلقي استفسارات المستفيدين من برنامج «حساب المواطن» بمعدل 18 ساعة يومياً، والذي يبدأ التسجيل فيه 1 شباط (فبراير) المقبل.

وقال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس ماجد العصيمي: «إن الوزير علي الغفيص اعتمد الهيكل التنظيمي للبرنامج، استعداداً لإطلاق البرنامج بشكل رسمي، إذ تم تجهيز مركز متكامل للاتصال لتلقي استفسارات المستفيدين، من خلال 635 مأمورة اتصال ومشرفة، يعملون 18 ساعة يومياً لخدمة المستفيدين، وآخر للدعم التقني والفني مكون من 142 موظفاً وموظفة، إضافة إلى دعم هذا الفريق من 73 مهندساً في أمن المعلومات، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وجودة مميزة».

وأشار إلى أن التسجيل في برنامج حساب المواطن متاح للمواطنين في أي وقت، ابتداء من 1 فبراير المقبل، ولا يلزم الاستعجال في التسجيل خلال الأيام الأولى، إذ إن البوابة متاحة إلكترونياً على مدار 24 ساعة.

وأكد ضرورة استقاء المعلومات حول البرنامج من مصادرها الرسمية، سواء عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج أم من خلال حساب البرنامج الرسمي في «تويتر» أم من خلال مركز الاتصال، وذلك تجنباً للوقوع في الإشاعات التي تنتشر عبر الانترنت، مسببة إرباكاً لموظفي الوزارة والمواطنين على حد سواء.

وبيّن المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة أن برنامج حساب المواطن السعودي الجديد يأتي وفقاً للبيانات حول الموازنة العامة للمملكة 2017، والذي يهدف إلى دمج جميع برامج الدعم الحكومي، لكي تكون تحت منصة واحدة، لحماية الأسر محدودة الدخل من توابع إصلاح الدعم الحكومي، وكذلك إعادة توجيه مخصصات الدعم لبناء مستقبل مستدام، إضافة إلى ضمان الاستخدام الأمثل لموارد المملكة وتعزيز اقتصاد الدولة عن طريق الحد من الهدر.

كما يهدف الحساب إلى الرفع من كفاءة الدعم الحكومي الذي يقدم للمواطنين السعوديين، عن طريق تطوير برنامج شامل متكامل لذلك، إضافة إلى التوعية الكاملة للأسر بالاستهلاك الرشيد لكل من السلع الأساسية، مثل البنزين والكهرباء وكافة منتجات الطاقة عموماً والترشيد في استهلاك المياه، والتقليل من آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتوسط.

ونوه بأن الحساب في بداية إطلاقه سيكون الهدف الأولي منه إصلاح الأحوال المعيشية للأسرة السعودية، ويأتي في خطوته الثانية ليصبح برنامجاً شاملاً لكل من المساعدات الحكومية، إضافة إلى الإعانات الحكومية، موضحاً أن كل هذه الخدمات سيتم تقديمها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، وهو رابط حساب المواطن السعودي بوزارة المالية، مشيراً إلى أن الغرض الأساس من هذا البرنامج هو تقديم المساعدات والإعانات الحكومية لكل الفئات المستحقة للدعم، وكل هذا يتم بمنتهى الشفافية، في حين وعدت وزارة المالية السعودية بأنها ستقوم بتحسين خدماتها التي تقدمها للمواطن.

وأوضح أن الفئات التي سيشملها حساب المواطن وهم المتقاعدون، بعد التأكد من دخلهم الشهري، والذي يدخل ضمن الشرائح المحددة سابقاً، والتي أعلنتها الوزارة، وهذا يدل على أن كل الأسر السعودية والتي دخلها محدود ستقع تحت الشرائح المحددة سابقاً، وهي فئة الأرامل والعزاب والمتقاعدون والعسكريون، يدخل أيضاً فئة المرأة السعودية التي لديها أبناء، ومتزوجة من أجنبي، وكل هؤلاء يدخلون ضمن الفئات المستحقة للدعم المقدم في حساب المواطن.

يذكر أن الدليل الإرشادي الذي أطلقته وزارة العمل أخيراً يشرح كيفية التسجيل في البرنامج، إلى جانب أنه يوضح ما هي الفئات التي سيشملها البرنامج.

ويمكن الدخول إلى الدليل الإرشادي لبرنامج حساب المواطن والاطلاع على الأسئلة التي يرغب بها المواطن بمعرفتها.