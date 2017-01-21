 “الحملة السعودية” توزع المساعدات الإغاثية على 5739 مستفيدًا من اللاجئين السوريين في الأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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“الحملة السعودية” توزع المساعدات الإغاثية على 5739 مستفيدًا من اللاجئين السوريين في الأردن

“الحملة السعودية” توزع المساعدات الإغاثية على 5739 مستفيدًا من اللاجئين السوريين في الأردن
المناطق _ متابعات

وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 5739 مستفيدًا بواقع 1014 أسرة سورية لاجئة في محافظة إربد شمال الأردن خلال المحطتين 54 و55 , وذلك ضمن البرنامج الإغاثي ” شقيقي دفؤك هدفي 4″.

وتتكون المساعدات من الكسوة الشتوية المتمثلة بالبطانيات والكنزات والجاكيتات وقبعات الرأس وخلافه من المواد الإغاثية التي تناسب الطقس البارد في بيئة اللجوء والنزوح للأشقاء السوريين.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة غطت عددًا كبيرًا من الأسر السورية اللاجئة و النازحة منها في الداخل السوري، مشيرًا إلى أن العمل يجري بناءً على الخطط المعدة مسبقًا لهذا البرنامج لضمان تقديم المساعدات الإغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين.

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