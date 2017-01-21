 الهزازي زميلاً لأبنائه الخمسة بالمرحلة الثانوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سجن “الشونة” سيء السمعة تستخدمه ميليشيا الحوثي وصالح الإجرامية لتعذيب منتصف الليل بالفيديو.. طالب في مدرجات مباراة الفتح يراجع مقرراته الدراسية أثناء سير المباراة الرئيس اليمني يجري تغييرات على قيادات عسكرية الهزازي زميلاً لأبنائه الخمسة بالمرحلة الثانوية المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين إرهابيين في جدة “الحملة السعودية” توزع المساعدات الإغاثية على 5739 مستفيدًا من اللاجئين السوريين في الأردن “العمل” تحشد 850 موظفاً لخدمة استفسارات “حساب المواطن” أمير تبوك يوجه بتشكيل لجنة عاجله للوقوف على حادثة “عقبة الهضبة” اليوم..تعقد اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017 م فيلم انا خالد يحكي قصة الشاب خالد الدوسري المعتقل بأمريكا أمير الباحة يعزي أسرة ال الفقيه في وفاة والدهم تغريدات تتبنى وفاة “خلف بن هذال” وابنه ينفي

الهزازي زميلاً لأبنائه الخمسة بالمرحلة الثانوية

الهزازي زميلاً لأبنائه الخمسة بالمرحلة الثانوية
المناطق _عادل الزهراني

يواصل الأب العصامي علي بن عبد الله هزازي الآن تعليمه بالمرحلة الثانوية بالصف الثالث الثانوي بمدرسة ابن سيرين الليلية جنباً إلى جنب مع أبنائه.
وتبدأ قصة الكفاح في طريق العلم حينما تقدم الأب علي هزازي لإدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة قبل ثلاثة أعوام بطلبٍ لتسجيل أبنائه الخمسة بالمدارس الليلية نظراً لتجاوز سنهم النظامي شروط القبول بالتعليم العام لظروف عائلية خاصة.
وبعد دراسة حالتهم من قبل إدارة تعليم الكبار تم قبول جميع الأبناء الخمسة بالمدارس الليلة ببحرة وحدا، وفي نفس الوقت تم اقناع وليّ أمرهم بمواصلة تعليمه ومتابعة أبنائه بالمدرسة، وتمّ توجيهه مباشرة لمدرسة ناصر الدين الألباني المتوسطة الليلية لمواصلة تعليمه بجد واجتهاد، والآن يواصل الأب دراسته بالمرحلة الثانوية برفقة أبنائه بمدرسة ابن سيرين الليلة ببحرة.
وأوضح الهزازي أنه يسكن في منزل مستأجر، ويعول 14 من الأبناء والبنات من زوجتين، ويعمل في شركة خاصة براتب لا يتجاوز 4000 ريال.
وعبّر الهزازي عن سعادته الغامرة بمواصلة تعليمه العام، مثمناً لإدارة تعليم الكبار بتعليم مكة المكرمة إقناعه بذلك، فضلاً عن قبول أبنائه الخمسة في التعليم الليلي، مشيراً إلى حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وعزمها المستمر لمحو الأمية والعمل على نشر نور العلم بين كافة أطياف المجتمع.
وبيّن الأب علي هزازي أنه يطمح في أن يواصل هو وأبناؤه تعليمهم الجامعي، فيما عبّر أبناؤه عن سرورهم بمواصلة تعليمهم ومزاملة والدهم الذي يستمدون منه – بعد توفيق الله – الإصرار والعزيمة والكفاح لمواصلة مسيرتهم التعليمية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>