الرئيس اليمني يجري تغييرات على قيادات عسكرية

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، قرارين جمهوريين يقضيان بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، وقائداً للواء 13 مشاه ويرقى الى رتبه لواء.

ويخلف “جبران”، اللواء عادل القميري الذي أصبح مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، بعد أن قاد المنطقة بصورة استثنائية بعد استشهاد قائدها السابق اللواء الركن عبدالرب الشدادي.

وقضى القرار الثاني بتعيين العميد الركن محمود سعيد صايل صلاح قائداً للواء الثالث حزم.