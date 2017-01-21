 الرئيس اليمني يجري تغييرات على قيادات عسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الرئيس اليمني يجري تغييرات على قيادات عسكرية

الرئيس اليمني يجري تغييرات على قيادات عسكرية
المناطق _واس

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، قرارين جمهوريين يقضيان بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، وقائداً للواء 13 مشاه ويرقى الى رتبه لواء.
ويخلف “جبران”، اللواء عادل القميري الذي أصبح مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، بعد أن قاد المنطقة بصورة استثنائية بعد استشهاد قائدها السابق اللواء الركن عبدالرب الشدادي.
وقضى القرار الثاني بتعيين العميد الركن محمود سعيد صايل صلاح قائداً للواء الثالث حزم.

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