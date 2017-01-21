اللواء التركي : حسام الجهني ليس من المطلوبين.. ولكن سبق إيقافه قبل 13 سنة

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ، أن الموقوف حسام الجهني والذي قبض عليه اليوم برفقة امرأة في حي النسيم بجدة ، حكم عليه في عام 1425 بالسجن 10 سنوات بسبب تأييده لتنظيم القاعدة وأطلق سراحه عام 1432 بعدما أسقطت عنه ثلاث سنوات بعدما خضع لبرنامج المناصحة.

وأضاف التركي في حديثه لقناة الإخبارية ، أن الجهني لم يكن مطلوباً من قبل الجهات الأمنية بعد إطلاق سراحه.

وبالعودة لشهر أغسطس للعام 2014 دشن جماعة “فكوا العاني” وسماً بعنوان #حسام_صالح_الكشي_الجهني ، طالبوا من خلاله باطلاق سراحه، عندما كان في السجن.