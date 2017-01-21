 ميركل تدعو للتعامل مع ترامب بـ “احترام وعلى أساس القيم المشتركة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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ميركل تدعو للتعامل مع ترامب بـ “احترام وعلى أساس القيم المشتركة”

ميركل تدعو للتعامل مع ترامب بـ “احترام وعلى أساس القيم المشتركة”
المناطق - وكالات

حثت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، اليوم السبت، على التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة باحترام وعلى أساس القيم المشتركة.

يأتي ذلك بعد أن أدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، اليمين الدستورية ليكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وخلال اجتماع مغلق لحزبها المسيحي الديمقراطي في ولاية بادن فورتمبرج، قالت ميركل في مدينة شونتال، إن “العلاقة عبر جانبي الأطلسي لن تكون خلال السنوات المقبلة أقل أهمية مما كانت عليه في الماضي”.

وأضافت ميركل أن ترامب أوضح قناعاته مرة أخرى بصورة جلية خلال خطاب التنصيب، وأكدت أن الأفضل للجميع الآن هو العمل المشترك على أساس القيم المشتركة، ولفتت إلى أن هذا الأمر ينطبق على النظام الاقتصادي والتجارة بالإضافة إلى الدفاع أيضاً.

ورأت ميركل أن “تبادل وجهات النظر باحترام” هو أفضل الطرق للتوصل إلى حلول توافقية عند اختلاف الآراء، ووعدت بأن تحاول بلادها الإسهام بدور في هذا المجال من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في العام الحالي.

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