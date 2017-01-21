 أمطار على منطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
واس - الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها.
وشملت الأمطار كذلك منتزهات رغدان والأمير مشاري والمنتزه الوطني والشكران والقمع وموطف والخلب ، أرتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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