واشنطن “لن ترسل” وفدا لمفاوضات أستانة

ونقلت رويترز عن مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية إن السفير الأميركي لدى قازاخستان جورج كرول سيمثل واشنطن في المحادثات.

وأضاف تونر في بيان “في ظل عملية التنصيب الرئاسي عندنا وماتتطلبه من إجراءات ملحة لنقل السلطة لن يحضر وفد من واشنطن مؤتمر أستانة.”

وفي آخر مقابلة له كوزير للخارجية الأميركية لوسيلة إعلام عربية قال جون كيري لسكاي نيوز إن واشنطن تشجع مفاوضات أستانة حول سوريا التي يقودها الروس والترك وأنه يدعو الإدارة الجديدة في واشنطن لقبول دعوة المشاركة فيها.