 واشنطن “لن ترسل” وفدا لمفاوضات أستانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استكمال برمجة الصرافات الآلية على العملة السعودية الجديدة خلال 6 أشهر قوات النظام الإيراني تهاجم الباعة الجوالة في الأحواز العاصمة وتعتقل عددا منهم وزارة الخدمة المدنية تعمل على خطة لتحقيق التوازن في العمل بين القطاعين العام والخاص واشنطن “لن ترسل” وفدا لمفاوضات أستانة ميركل تدعو للتعامل مع ترامب بـ “احترام وعلى أساس القيم المشتركة” أمطار على منطقة الباحة اللواء التركي : حسام الجهني ليس من المطلوبين.. ولكن سبق إيقافه قبل 13 سنة سجن “الشونة” سيء السمعة تستخدمه ميليشيا الحوثي وصالح الإجرامية لتعذيب منتصف الليل بالفيديو.. طالب في مدرجات مباراة الفتح يراجع مقرراته الدراسية أثناء سير المباراة الرئيس اليمني يجري تغييرات على قيادات عسكرية الهزازي زميلاً لأبنائه الخمسة بالمرحلة الثانوية المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين إرهابيين في جدة

واشنطن “لن ترسل” وفدا لمفاوضات أستانة

واشنطن “لن ترسل” وفدا لمفاوضات أستانة
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أنها لن ترسل وفدا للمشاركة في المحادثات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، الأسبوع الجاري، بسبب المتطلبات الملحة الخاصة بعملية انتقال السلطة في واشنطن.

ونقلت رويترز عن مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية إن السفير الأميركي لدى قازاخستان جورج كرول سيمثل واشنطن في المحادثات.

وأضاف تونر في بيان “في ظل عملية التنصيب الرئاسي عندنا وماتتطلبه من إجراءات ملحة لنقل السلطة لن يحضر وفد من واشنطن مؤتمر أستانة.”

وفي آخر مقابلة له كوزير للخارجية الأميركية لوسيلة إعلام عربية قال جون كيري لسكاي نيوز إن واشنطن تشجع مفاوضات أستانة حول سوريا التي يقودها الروس والترك وأنه يدعو الإدارة الجديدة في واشنطن لقبول دعوة المشاركة فيها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>