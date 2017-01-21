وزارة الخدمة المدنية تعمل على خطة لتحقيق التوازن في العمل بين القطاعين العام والخاص

قالت صحيفة “المدينة” إن وزارة الخدمة المدنية تعمل حاليا على خطة تتضمن إجراءات عدة لتحقيق التوازن في العمل بين القطاعين العام والخاص، في إطار تحفيز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص وعدم تفضيل القطاع الحكومي عليه.

وفي هذا الإطار قامت الوزارة بدراسة جوانب عدة كطلبات القطاع الخاص افتتاح تخصصات جامعية وتعليمية جديدة أو التوسع في تخصصات قائمة، ووضع خطة التعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية والإشرافية، ونظام تقييم الأداء باستخدام أسلوب المنحنى المعياري القياسي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ووضع ضوابط للموظفة الحاضنة التي ترغب في إجازة أمومة لرعاية الطفل اليتيم، ومراجعة دليل الآراء النظامية ومقارنته مع الأنظمة، وتوظيف المعاقين بالخدمة المدنية.

وشاركت وزارة الخدمة المدنية في العديد من اللجان مع مختلف الجهات والوزارات والمصالح الحكومية، لتحقيق هذا الهدف.

ويستهدف تحقيق التوازن في العمل بين القطاعين الخاص والعام، إلى جذب السعوديين بشكل أكبر للعمل بالقطاع الخاص، حيث يتم تفضيل القطاع العام لما له من مزايا وظيفية ومادية لا تتوفر في القطاع الخاص.