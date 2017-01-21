 قوات النظام الإيراني تهاجم الباعة الجوالة في الأحواز العاصمة وتعتقل عددا منهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استكمال برمجة الصرافات الآلية على العملة السعودية الجديدة خلال 6 أشهر قوات النظام الإيراني تهاجم الباعة الجوالة في الأحواز العاصمة وتعتقل عددا منهم وزارة الخدمة المدنية تعمل على خطة لتحقيق التوازن في العمل بين القطاعين العام والخاص واشنطن “لن ترسل” وفدا لمفاوضات أستانة ميركل تدعو للتعامل مع ترامب بـ “احترام وعلى أساس القيم المشتركة” أمطار على منطقة الباحة اللواء التركي : حسام الجهني ليس من المطلوبين.. ولكن سبق إيقافه قبل 13 سنة سجن “الشونة” سيء السمعة تستخدمه ميليشيا الحوثي وصالح الإجرامية لتعذيب منتصف الليل بالفيديو.. طالب في مدرجات مباراة الفتح يراجع مقرراته الدراسية أثناء سير المباراة الرئيس اليمني يجري تغييرات على قيادات عسكرية الهزازي زميلاً لأبنائه الخمسة بالمرحلة الثانوية المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين إرهابيين في جدة

قوات النظام الإيراني تهاجم الباعة الجوالة في الأحواز العاصمة وتعتقل عددا منهم

قوات النظام الإيراني تهاجم الباعة الجوالة في الأحواز العاصمة وتعتقل عددا منهم
المناطق - الأحواز

هاجمت عشرات السيارات التابعة لقوات الأمن الفارسي وبلدية مدينة الأحواز العاصمة الباعة الجوالة “اصحاب البسطات” في صباح اليوم  السبت “21 يناير” الجاري واعتقلت عدد منهم.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن العشرات من عناصر بلدية مدينة الأحوازيين يساندهم العشرات من قوات الأمن والشرطة هاجموا أصحاب البسطات المجتمعين في سوق شعبي  بمحاذاة الطريق الدولي الرابط بين مدينتي الأحواز العاصمة والمحمرة.

وأضافت المصادر أن عناصر الاحتلال قاموا بجمع البسطات واعتقال أكثر من عشرة من أصحابها ونقلهم إلى مراكز الأمن . ولاتزال هوية المواطنين الأحوازيين الذين تم اعتقالهم حتى هذه اللحظة غير معروفة نتيجة شحة المعلومات في هذا الشأن.

ونشر ناشطون أحوازيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي  صور من قوات الاحتلال وهي تعتقل هؤلاء المواطنين الأحوازيين وتقتادهم عنوة داخل سياراتها عبر الضرب بالهراوات.

يذكر أن هؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل، يضطرون لتوفير لقمة عيش عوائلهم أن يعملوا في بيع الفواكه والدواجن والسمك في الأسواق الشعبية ولكن قوات الاحتلال دائما ما تقوم بالتضييق عليهم من خلال إزالة بسطاتهم أو اعتقالهم وزجهم في السجون.

بدون عنوان بدون عنوان1 بدون عنوان2

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>