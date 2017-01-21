قوات النظام الإيراني تهاجم الباعة الجوالة في الأحواز العاصمة وتعتقل عددا منهم

هاجمت عشرات السيارات التابعة لقوات الأمن الفارسي وبلدية مدينة الأحواز العاصمة الباعة الجوالة “اصحاب البسطات” في صباح اليوم السبت “21 يناير” الجاري واعتقلت عدد منهم.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، إن العشرات من عناصر بلدية مدينة الأحوازيين يساندهم العشرات من قوات الأمن والشرطة هاجموا أصحاب البسطات المجتمعين في سوق شعبي بمحاذاة الطريق الدولي الرابط بين مدينتي الأحواز العاصمة والمحمرة.

وأضافت المصادر أن عناصر الاحتلال قاموا بجمع البسطات واعتقال أكثر من عشرة من أصحابها ونقلهم إلى مراكز الأمن . ولاتزال هوية المواطنين الأحوازيين الذين تم اعتقالهم حتى هذه اللحظة غير معروفة نتيجة شحة المعلومات في هذا الشأن.

ونشر ناشطون أحوازيون عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور من قوات الاحتلال وهي تعتقل هؤلاء المواطنين الأحوازيين وتقتادهم عنوة داخل سياراتها عبر الضرب بالهراوات.

يذكر أن هؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل، يضطرون لتوفير لقمة عيش عوائلهم أن يعملوا في بيع الفواكه والدواجن والسمك في الأسواق الشعبية ولكن قوات الاحتلال دائما ما تقوم بالتضييق عليهم من خلال إزالة بسطاتهم أو اعتقالهم وزجهم في السجون.