استكمال برمجة الصرافات الآلية على العملة السعودية الجديدة خلال 6 أشهر

نقلت صحيفة الاقتصادية عن مصادر مصرفية، توقعها بأن تستكمل البنوك السعودية برمجة صرافاتها على الإصدار الجديد من العملة السعودية خلال 6 أشهر.

وتتولى شركات عالمية متخصصة في البرمجة والنواحي الأمنية، عملية البرمجة الجديدة للصرافات.

وتصب عملية برمجة الصرافات على العملة الجديدة في مصلحة البنوك، حيث إن تأخرها ليس من مصلحة البنوك وفقا للمصادر، ولا سيما بعد شكوى عديد من العملاء على عدم قبول أجهزة الصراف للعملة الجديدة.

وتم طرح الإصدار السادس الجديد من العملة السعودية بتاريخ 26 من ديسمبر 2016، ويتم تداول فئات هذا الإصدار جنبا إلى جنب مع الإصدارات المتداولة.