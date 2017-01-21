أمير القصيم يبارك لخادم الحرمين الشريفين حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم باسمه واسم أهالي المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حصوله – حفظه الله – على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام هذا العام ، وعنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ، والاهتمام بالسيرة النبوية ، ودعمه – رعاه الله – لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية ، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب عليه – حفظه الله – وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتين العربية والإسلامية ، وإيجاد الحلول المناسبة في هذا الخصوص.

وقال سمو أمير منطقة القصيم في برقية رفعها للمقام السامي : ” نرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات لحصولكم على هذه الجائزة , سائلاً المولى أن يمدكم بعونه وتوفيقه “.