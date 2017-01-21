 المستهلك السعودي ينفق 20.5% من دخله على السكن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزارة العمل.. وفصل السعوديين !! الفصائل الفلسطينية: نقل السفارة الأمريكية للقدس سيشعل المنطقة هزة أرضية بقوة 4 على مقياس ريختر شمال شرق مدينة العاشر من رمضان في مصر كم يبلغ معاش تقاعد الرئيس الأمريكي السابق أوباما؟ الكرملين: لا توقعات بتحسن العلاقات مع واشنطن فوراً المستهلك السعودي ينفق 20.5% من دخله على السكن أمير القصيم يبارك لخادم الحرمين الشريفين حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام  استكمال برمجة الصرافات الآلية على العملة السعودية الجديدة خلال 6 أشهر قوات النظام الإيراني تهاجم الباعة الجوالة في الأحواز العاصمة وتعتقل عددا منهم وزارة الخدمة المدنية تعمل على خطة لتحقيق التوازن في العمل بين القطاعين العام والخاص واشنطن “لن ترسل” وفدا لمفاوضات أستانة ميركل تدعو للتعامل مع ترامب بـ “احترام وعلى أساس القيم المشتركة”

المستهلك السعودي ينفق 20.5% من دخله على السكن

المستهلك السعودي ينفق 20.5% من دخله على السكن
المناطق - متابعات

ينفق المستهلك الخليجي معظم دخله على مجموعة السكن وتوابعه من صيانة وطاقة ونحوه، حيث يصل متوسط الإنفاق على السكن وتوابعه نحو 26.2% من إجمالي دخل المستهلك الخليجي، وذلك وفقاً لبيانات الأرقام القياسية التي تنشرها هيئات الإحصاءات الوطنية في دول مجلس التعاون.

ويظهر التقرير الذي أعدته “الرياض” تفاوت هذه النسبة من دولة لأخرى، حيث تصل نسبة إنفاق المستهلك في الإمارات على السكن وتوابعه نحو 34.1% من إجمالي دخله، والمستهلك في الكويت نحو 28.9% من إجمالي دخله، والمستهلك في عُمان نحو 26.5% من دخله، والمستهلك في البحرين نحو 25.2% من دخله، والمستهلك في قطر نحو 21.9% من دخله، والمستهلك في المملكة نحو 20.5% من إجمالي دخله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>