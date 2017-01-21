المستهلك السعودي ينفق 20.5% من دخله على السكن

ينفق المستهلك الخليجي معظم دخله على مجموعة السكن وتوابعه من صيانة وطاقة ونحوه، حيث يصل متوسط الإنفاق على السكن وتوابعه نحو 26.2% من إجمالي دخل المستهلك الخليجي، وذلك وفقاً لبيانات الأرقام القياسية التي تنشرها هيئات الإحصاءات الوطنية في دول مجلس التعاون.

ويظهر التقرير الذي أعدته “الرياض” تفاوت هذه النسبة من دولة لأخرى، حيث تصل نسبة إنفاق المستهلك في الإمارات على السكن وتوابعه نحو 34.1% من إجمالي دخله، والمستهلك في الكويت نحو 28.9% من إجمالي دخله، والمستهلك في عُمان نحو 26.5% من دخله، والمستهلك في البحرين نحو 25.2% من دخله، والمستهلك في قطر نحو 21.9% من دخله، والمستهلك في المملكة نحو 20.5% من إجمالي دخله.