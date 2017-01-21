 الكرملين: لا توقعات بتحسن العلاقات مع واشنطن فوراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الكرملين: لا توقعات بتحسن العلاقات مع واشنطن فوراً

الكرملين: لا توقعات بتحسن العلاقات مع واشنطن فوراً
المناطق - وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن روسيا لا تتوقع أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة فوراً مع تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.

وقال بيسكوف لمحطة “روسيا 1”: “سيكون من الخطأ الكبير الانغماس في أي أوهام”، بحسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف إن العلاقة مع واشنطن لن تكون خالية من التناقضات والاختلافات في الرأي مستقبلاً.

وتابع أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتصل هاتفياً مع ترامب خلال الأيام القادمة لكن لم يتم التخطيط بعد لعقد لقاء.

كان ترامب قال أمس الجمعة أثناء مراسم تأدية القسم الرئاسي إنه يأمل في تحسين علاقة واشنطن مع موسكو.

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