مسن يقوم بزراعة الغضى في صحراء القصيم

تداول اليوم على مستوى واسع مقطع لمسن يدعى”أبو محمد” يقوم بتوزيع بذور نبات الغضى في الصحراء ويقال أنها في الصحراء، وأوضح المقطع أن المسن يقوم بذلك ببذر البذور حتى يتكاثر، ويصبح للأجيال القادمة ذاكرا أن زميلا له يقوم بسقاية البذور ،ويأخذ البذور من نفس الشجرة ، ويخصص وقت الزراعة في مثل هذه الأيام والتي تسمى بـ”المربعانية”

وقد أشاد كثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بما يقوم به هذا المسن وعلقوا أن هذا الفعل من الإحسان والإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة ، مؤكدين أن على البلديات أن تقوم بهذا العمل ، وأيضا المدارس تقوم بعمل رحلات مدرسية تشجع الطلاب على زراعة مثل هذه الأشجار التي تحافظ على البيئة وتمنع التصحر.

الجدير بالذكر أن شجر الغضى من أشهر النباتات التي أهتم العرب فيها وذكرت في قصائدهم وشعرهم وحكاياتهم اليومية لما تمثل من وسط بيئي فريد في وسط جزيرة العرب ،ومما قالت العرب في الغضى:

اخبث الحيات حية الحماط

وأسرع اﻷرانب ارنب الخلة

واخبث الذئاب ذئب الغضى.

وقصدهم ان ذئب الغضى اكثر تخفى وشبه بشجر الغضى نظرا للون الأشهب التي يتشابه في شكله شجر الغضى وجلد وشعر الذئب.فإذا اقتربت الرحول من وسط شجر الغضى وثب الذئب على الرجل دون ان يميزه عن الغضى .

ولعل شجر الغضى من منابت الرمال فقط ولايتبت بالحجاز إلا نادرا ، وكان من المعروف عند اهل الحجاز إذا قدم اهل نجد عليهم يرحبون بها بقولوهم :

(اهلا بأهل الغضى ) كناية عن كثرته عندهم