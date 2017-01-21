 الاتفاق يدشن تدريباته لمواجهة الهلال والدبل يكرم العمري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الاتفاق يدشن تدريباته لمواجهة الهلال والدبل يكرم العمري

الاتفاق يدشن تدريباته لمواجهة الهلال والدبل يكرم العمري
المناطق - منال الدوسري
دشن الاتفاق استعداداته لمواجهة نظيره الهلال في الجولة الـ 16 من “دوري جميل” للمحترفين بعدما منح مدرب الفريق الإسباني خوان كارلوس جاريدو اللاعبين راحة ليومين في أعقاب الفوز على ضمك ضمن مباريات الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقرر جاريدو تخصيص تدريبات الأسبوع الجاري بنظام معسكر اليوم الكامل حيث سيؤدي اللاعبون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية وسيتخللهما تناول وجبتي الافطار والغداء في النادي.
وبدأ تدريب اليوم (السبت) بكلمة لرئيس الجهاز الإداري محمد الدوسري شكر فيها اللاعبين على جهدهم في مباراة ضمك، مطالباً إياهم بمضاعفة العمل قبل مواجهة الهلال، أعقب ذلك كلمة لجاريدو دعا فيها اللاعبين للتركيز في التدريبات المقبلة من أجل معالجة الأخطاء وتعزيز نقاط القوة.
وكانت إدارة النادي قد صرفت مكافأة الفوز للاعبين قبل والتي تكفل بها عضو شرف النادي شوقي السحيمي والذي تلقى شكر الإدارة على دعمه المتواصل للنادي.
من جهة ثانية سلم رئيس النادي خالد الدبل جائزة “موبيل 1” لأفضل لاعب في مباراة ضمك الماضية لمهاجم الفريق صالح العمري الذي فاز بها عبر ترشيح اللجنة الفنية للجائزة وتصويت الجمهور.
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