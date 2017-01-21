النصر والخليج إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

تأهل فريق الخليج إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على العين بثمانية أهداف مقابل هدف اليوم ضمن دور الـ 32 من المسابقة .

وسجل أهداف الخليج عبدالله آل سالم هدفين في الدقيقتين الثامنة و63 ، وطلال مجرشي هدفين في الدقيقتين 14 و52 ، والبرازيلي سانتوس هدفين في الدقيقتين 79 و84 ، وعبدالاله بخاري وعلي لاجامي في الدقيقين 23 و34 ، فيما سجل سعيد الزهراني الهدف الوحيد للعين في الدقيقة الأخيرة .

كما تأهل النصر إلى الدور ذاته بعد فوزه على الفيحاء بأربعة أهداف دون رد ، تناوب على تسجيلها خالد الغامدي بالدقيقة 15 ، والكرواتي ايفان في الدقيقة 45 وسامي النجعي في الدقيقة 72 ثم اختتم محمد السهلاوي التسجيل في الوقت بدل الضائع ، ليواجه النصر في الدور الـ16 مع مضيفه النهضة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.