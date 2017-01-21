 النصر والخليج إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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النصر والخليج إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

النصر والخليج إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
واس - الرياض

تأهل فريق الخليج إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على العين بثمانية أهداف مقابل هدف اليوم ضمن دور الـ 32 من المسابقة .
وسجل أهداف الخليج عبدالله آل سالم هدفين في الدقيقتين الثامنة و63 ، وطلال مجرشي هدفين في الدقيقتين 14 و52 ، والبرازيلي سانتوس هدفين في الدقيقتين 79 و84 ، وعبدالاله بخاري وعلي لاجامي في الدقيقين 23 و34 ، فيما سجل سعيد الزهراني الهدف الوحيد للعين في الدقيقة الأخيرة .
كما تأهل النصر إلى الدور ذاته بعد فوزه على الفيحاء بأربعة أهداف دون رد ، تناوب على تسجيلها خالد الغامدي بالدقيقة 15 ، والكرواتي ايفان في الدقيقة 45 وسامي النجعي في الدقيقة 72 ثم اختتم محمد السهلاوي التسجيل في الوقت بدل الضائع ، ليواجه النصر في الدور الـ16 مع مضيفه النهضة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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