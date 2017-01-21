 لجنة التنمية الاجتماعية بالظفير تقيم حفلها الختامي للأنشطة للعام ٢٠١٦  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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لجنة التنمية الاجتماعية بالظفير تقيم حفلها الختامي للأنشطة للعام ٢٠١٦ 

لجنة التنمية الاجتماعية بالظفير تقيم حفلها الختامي للأنشطة للعام ٢٠١٦ 
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وبحضورالدكتور يحي الزهراني مستشار إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية و مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة احمد بن ابراهيم العاصمي و مدير عام فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالباحة احمد منسي و مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة خالد صالح الزهراني وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومديري المدارس واهالي الظفير
أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالظفير حفلها الختامي للأنشطة للعام ٢٠١٦
وقد بدء الحفل بجولة لضيوف على مبنى اللجنة واطلعوا على بعض نشاطات اللجنة بالاضافة الى ديوانية اللجنة
بعد ذلك  افتتح الدكتور يحي الزهراني المعرض المصاحب والذي احتوى على ابرز نشاطات اللجنة خلال الفترة السابقة وبعض الصور القديمة للظفير ورجالاتها ومسيرة اللجنة منذ إنشائها .
ثم بدا الحفل الخطابي بالقران الكريم ثم كلمة رئيس اللجنة بين خلالها أهداف ومناشط اللجنة وما تم تنفيذه من برامج خلال العام المنصرم وما سيتم إقامته من برامج خلال الفترة القادمة في ظل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الرشيدة ايدها الله مقدما شكره وامتنانه باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة لسمو امير منطقة الباحة على دعمه ولوكيل امارة منطقة الباحة على متابعته مناشط اللجنة شاكرا للحضور تشريفهم الحفل كما شكر كل من ساهم في اقامة الحفل
بعد ذلك تم السحب على جوائز المسابقة الثقافية وتسليمها للفائزين ،ثم ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كلمة بهذه المناسبة اشاد خلالها بماتقوم به اللجنة من برامج وفعاليات والتى ستنعكس ايجابا على المجتمع .
عقب ذلك ألقى احد الطلاب قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع ثم كلمة الأهالي القاها حمدان بن سعد الحمدان
اثر ذلك تم تكريم الشيخ / مقبول بن علي العرابي شخصية العمل الاجتماعي الخيري للعام ٢٠١٦ حيث تسلم درعا بهذه المناسبة والقى كلمة بهذه المناسبة اعرب فيها عن شكره للجنة والقائمين عليها عادا تكريمه هو تكريم لكافة ابناء الظفير وذلك لمواصلة مسيرة العطاء الاجتماعي باعتباره ركيزة التنمية المستدامة في المجتمع متمنيا التوفيق للجميع.
ثم ألقى الدكتور يحي الزهراني كلمة بهذه المناسبة شكر أعضاء اللجنة على جهودهم المباركة
وفي نهاية الحفل تم تكريم المتعاونين مع اللجنة والطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى القطاع والمنطقة والمملكة في محيط اللجنة بعدها تسلم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ومساعده دروعا تذكارية بهذه المناسبة كما تم تكريم الدكتور حامد بن مالح الشمري وكيل إمارة منطقة الباحة تسلمه نيابة عنه مستشار امارة المنطقة الدكتور يحي الزهراني .

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