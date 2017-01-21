 كيري يتظاهر ضد ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان يصل الرياض الحادثه في تبوك..والمصدر المسؤول يعتذر:حدث لبس في الموضوع كيري يتظاهر ضد ترامب تنطلق غداً.. دورة “مهارات التفكير الابداعي والعصف الذهني” لموظفات جامعة الباحة لجنة التنمية الاجتماعية بالظفير تقيم حفلها الختامي للأنشطة للعام ٢٠١٦  النصر والخليج إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم الاتفاق يدشن تدريباته لمواجهة الهلال والدبل يكرم العمري مسن يقوم بزراعة الغضى في صحراء القصيم وزارة العمل.. وفصل السعوديين !! الفصائل الفلسطينية: نقل السفارة الأمريكية للقدس سيشعل المنطقة هزة أرضية بقوة 4 على مقياس ريختر شمال شرق مدينة العاشر من رمضان في مصر كم يبلغ معاش تقاعد الرئيس الأمريكي السابق أوباما؟

كيري يتظاهر ضد ترامب

كيري يتظاهر ضد ترامب
المناطق - وكالات

شوهد وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، يسير برفقة كلبه في التظاهرات المنددة بالرئيس الجديد للولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وبحسب ما تم رصده على منصات التواصل الإجتماعي، فإن كيري شوهد اليوم السبت مرتدياً معطفه الجلدي البني وممسكاً بكلبه، يتجول بين المتظاهرين في مسيرة ذات طابع نسائي ضد ترامب.

وشارك المئات من الأمريكيين في مسيرات مناصرة للمرأة، موجهة ضد ترامب في عدد من المدن الأمريكية، كما شهدت العديد من العواصم حول العالم مسيرات مشابهة بعد يوم واحد على تولي ترامب منصبه في البيت الأبيض.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>