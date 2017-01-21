كيري يتظاهر ضد ترامب

شوهد وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، يسير برفقة كلبه في التظاهرات المنددة بالرئيس الجديد للولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وبحسب ما تم رصده على منصات التواصل الإجتماعي، فإن كيري شوهد اليوم السبت مرتدياً معطفه الجلدي البني وممسكاً بكلبه، يتجول بين المتظاهرين في مسيرة ذات طابع نسائي ضد ترامب.

وشارك المئات من الأمريكيين في مسيرات مناصرة للمرأة، موجهة ضد ترامب في عدد من المدن الأمريكية، كما شهدت العديد من العواصم حول العالم مسيرات مشابهة بعد يوم واحد على تولي ترامب منصبه في البيت الأبيض.