 الحادثه في تبوك..والمصدر المسؤول يعتذر:حدث لبس في الموضوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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الحادثه في تبوك..والمصدر المسؤول يعتذر:حدث لبس في الموضوع

الحادثه في تبوك..والمصدر المسؤول يعتذر:حدث لبس في الموضوع
المناطق - تبوك
أوضح المصدر المسؤول للمناطق أنه حصل لبس في موضوع إطلاق النار الذي أوضحه سابقا ومفاده شرطة تبوك تنفي صحة المقطع المتداول. والذي يظهر فيه حدوث مشاجرة بين أشخاص وإطلاق نار مؤكدا بأن هذا المقطع ليس في تبوك مضيفا بأن شرطة المنطقة ستصدر بيان توضيحي بهذا الخصوص.
وبحسب ما حصلت عليه  المناطق من معلومات فإن الدوريات الامنية بتبوك باشرت بلاغاً من مواطن قائد مركبة من نوع جيب لكزس يفيد بأن مركبة من نوع كابريس تقوم بممارسة التفحيط أمام منزله وجرى استيقافهم من قبل المواطن وقام قائد الكابريس بالترجل من المركبة ويحمل سلاح من نوع مسدس وتشابكوا  بالايدي وقام باطلاق اربع طلقات باتجاهه وقام المرافق صاحب الكابريس باطلاق النار عليه من سلاح نوع كلاشنكوف مما ادى الى اصابتة بقدمة اليمني.
وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد تناقلت مقطعي فيديو لهذه الحادثه منذ فجر اليوم في حين لم تصدر شرطة المنطقه أي بيان رسمي حتى إعداد هذا الخبر .

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