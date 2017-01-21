 رئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان يصل الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 23 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان يصل الرياض

رئيس مجلس النواب في جمهورية طاجيكستان يصل الرياض
واس - الرياض

وصل معالي رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي لجمهورية طاجيكستان شكورجان ظهوروف إلى الرياض مساء اليوم في زيارة رسمية للمملكة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان وعضو مجلس الشورى العضو المرافق صالح الحميدي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان عبدالعزيز البادي وسفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي .
وسيلتقي معالي رئيس مجلس النواب الطاجيكي خلال الزيارة كبار المسؤولين في المملكة, ويبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان في مختلف المجالات.
كما يعقد جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس الشورى تتركز على زيادة أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الطاجيكي .

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