انفجار سيارة ملغومة بوسط طرابلس قرب السفارة الإيطالية

قال مسؤول أمني إن سيارة ملغومة انفجرت مساء يوم السبت بالقرب من السفارة الإيطالية التي أعيد فتحها مؤخراً بالعاصمة الليبية طرابلس.

وتم إغلاق الطرق بالقرب من موقع الانفجار.

وقال مسؤول أمني إن الانفجار وقع خلف السفارة المصرية المغلقة وعلى بعد شارعين من السفارة الإيطالية.

وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأصبحت إيطاليا أول دولة غربية تعيد فتح سفارتها في طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأغلقت معظم الدول سفاراتها عام 2014 وأوائل 2015 بعد اندلاع اشتباكات عنيفة ووقوع هجمات بالمدينة.