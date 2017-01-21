 ترامب: التنظيمات المتطرفة هي الشر بعينه في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب: التنظيمات المتطرفة هي الشر بعينه في العالم

ترامب: التنظيمات المتطرفة هي الشر بعينه في العالم
المناطق - وكالات

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة القضاء على تنظيم داعش وعلى التنظيمات المتطرفة واصفا إياها بأنها الشر بعينه في العالم.

وخلال زيارته لمقر وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه قال ترامب إنه يكن للوكالة بالغ الاحترام ويدعمها بكل قوة نافيا وجود أي خلافات معها.

وكال ترامب المديح لرجال المخابرات وأبلغ المسؤولين بأنه يقدرهم ويساندهم قائلا لهم “أنا معكم ألف في المئة”.

كما علق ترامب على أداء وسائل الاعلام الأميركية بالقول إنه في حرب مفتوحة معها ومضيفا أن الإعلاميين من بين أكثر الناس خداعا على وجه الأرض، على حد وصفه

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