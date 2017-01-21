ترامب: التنظيمات المتطرفة هي الشر بعينه في العالم

وخلال زيارته لمقر وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إيه قال ترامب إنه يكن للوكالة بالغ الاحترام ويدعمها بكل قوة نافيا وجود أي خلافات معها.

وكال ترامب المديح لرجال المخابرات وأبلغ المسؤولين بأنه يقدرهم ويساندهم قائلا لهم “أنا معكم ألف في المئة”.

كما علق ترامب على أداء وسائل الاعلام الأميركية بالقول إنه في حرب مفتوحة معها ومضيفا أن الإعلاميين من بين أكثر الناس خداعا على وجه الأرض، على حد وصفه