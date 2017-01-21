 وظائف شاغرة في الشؤون الإدارية في القوات العسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في الشؤون الإدارية في القوات العسكرية

وظائف شاغرة في الشؤون الإدارية في القوات العسكرية
المناطق - الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية للقوات العسكرية عن وظائف على بند الأجور فئة (أ)، لإشغالها بموظفين سعوديين.

وأوضحت الإدارة أن موعد استقبال الطلبات للمتقدمين سيكون بدءاً من يوم الأحد 1 / 5 / 1438 (الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الحادية عشرة صباحاً) لمدة خمسة أيام بمقر إدارة الشؤون الإدارية للقوات العسكرية (مبنى إدارة الثقافة والتعليم سابقاً) بوزارة الدفاع.

واشترطت الإدارة على المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية لا تقل عن الخامس الابتدائي مع القدرة على القيام بالعمل مستوى مبتدئ، وأن يكون حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى امتلاك خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، كما اشترطت إحضار صورة من الشهادة العلمية، وصورة من الشهادات التدريبية، وصورة من الهوية الوطنية.

وأبانت الإدارة أن الوظائف تشمل، (عامل طباخ 1)، (عامل طهي 2)، (عامل سفرجي 1).

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