شاهد.. نظرات بيل كينتون لإيفانكا ترمب .. وردة فعل زوجته هيلاري بعد ضبطه

رصد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، ووسائل الإعلام الأمريكية، نظرات “مثيرة للجدل” من الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، إلى “إيفانكا”، ابنة الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب.

وأظهر مقطع الفيديو، بيل كلينتون، وهو يلقى نظرات “خبيثة” تجاه “إيفانكا ترامب”، ولكن الأبرز كان رد فعل زوجته والمرشحة الرئاسية الخاسرة “هيلارى كلينتون” تجاهه.

ونظرت “هيلارى كلينتون” إلى زوجها نظرة مليئة بالغضب المكتوم، بسبب نظرته، بعدما لاحظت أنه لا يتابع ما يحدث على خشبة المسرح، وينظر خلسة إلى ابنة “ترامب” الصغيرة.

ومعروف عن الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون، مغامراته النسائية حتى عندما بالبيت الأبيض وفضيحته مع موظفة البيت الأبيض مونيكا التي أطاحت به من الرئاسة.