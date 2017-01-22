عنصرية “ترمب” تدفع 100 ألف بريطاني للخروج في مظاهرات بشوارع لندن

نزل عشرات آلاف البريطانيين إلى شوارع العاصمة لندن احتجاجاً على تولي الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترمب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، وربطوا بينه وبين العنصرية التي تُعتبر جريمة في قوانين بريطانيا، حيث هتفوا ضده وضد التمييز العنصري في آن واحد، معبرين عن غضبهم ورفضهم لتوليه الحكم في البيت الأبيض.

وبدأت تظاهرات لندن الضخمة والمفاجئة من حيث الحجم والضخامة بدعوة نسائية للاحتجاج ضد ترمب وبرامجه وسياساته، حيث كان مقرراً أن يكون الاحتجاج النسائي في لندن ضمن سلسلة احتجاجات مماثلة دعت لها التيارات النسائية وأنصار حقوق المرأة في أكثر من عاصمة، لكن احتجاجات لندن استقطبت عدداً كبيراً من البريطانيين قدرتهم وسائل إعلام محلية بأكثر من 100 ألف.

والتظاهرة الضخمة التي شهدتها لندن بدأت من وسط المدينة واتجهت نحو مبنى السفارة الأميركية في منطقة “مايفير” بلندن، قبل أن تواصل المسير نحو ساحة الطرف الأغر، وهي الميدان الأشهر وسط لندن، فيما اضطرت الشرطة الى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في لندن، وسط العديد من الهتافات المنددة بترمب والتي تعالت في شوارع لندن.

ورفع المحتجون مئات اللافتات التي تتهم ترمب بالعنصرية وأنه من “كارهي النساء”، فيما أشارت جريدة “إندبندنت” البريطانية في تقرير لها الى واحدة من المحتجات كانت تحمل طفلتها الرضيعة بيد، وترفع باليد الأخرى لافتة مكتوب عليها: “لهذا سوف لن تسأل نفسها مطلقاً لماذا أنا أحتج الآن”.