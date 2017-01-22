 قوات التحالف تغير على معسكر الحرس الجمهوري بصنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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قوات التحالف تغير على معسكر الحرس الجمهوري بصنعاء

قوات التحالف تغير على معسكر الحرس الجمهوري بصنعاء
المناطق - وكالات

شنت مقاتلات التحالف 4 غارات على معسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب صنعاء، وسمُع دوي انفجارات هائلة جراء القصف.

إلى ذلك تمكنت وحدات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء، وسط معارك مستمرة بتغطية جوية من طيران التحالف العربي.

وقال مصدر عسكري إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير منطقة الصافح الأبيض الذي يمتد لأكثر من 4 كيلو مترات شمال قرية ضبوعة في جبهة الميمنة بمديرية نهم، فيما يواصل الجيش الوطني تقدمه نحو قرية ضبوعة وسط تقهقر الميليشيات وتكبدها خسائر كبيرة، كما تمكن الجيش من قطع طرق الإمداد على الميليشيات.

تقدم جديد تحققه قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة نهم التي تشهد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء قال إن العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح سقطوا بين قتلى وجرحى في المعارك الجارية في جبهة نهم.

 

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