 تركيا: رحيل الأسد عن سوريا ليس أولويتنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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تركيا: رحيل الأسد عن سوريا ليس أولويتنا

تركيا: رحيل الأسد عن سوريا ليس أولويتنا
المناطق - وكالات

حسمت تركيا موقفها من بقاء بشار الأسد في السلطة، بعد جدل حول سياسة الدوران التركية حيال الملف السوري واقترابها من روسيا، وفقاً لـ”عكاظ”.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشيك: “إن بلاده تعتبر أن تسوية الأزمة السورية دون بشار الأسد تعد في الوقت الراهن أمراً غير واقعي”.

وأوضح شمشيك على هامش مشاركته في منتدى دافوس، في ما يخص موقفنا نعتبر أن الأسد يتحمل مسؤولية مباشرة عن معاناة الشعب السوري ومآسيه، لكن يجب أن نكون براغماتيين، ولذلك لا يمكن لتركيا أن تواصل الإصرار على تسوية الأزمة السورية دون الأسد.

 

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