شاهد.. ليال السمر على الحدود السعودية – اليمنية

تشهد قرى الشريط الحدودي بين المملكة واليمن استقرارا ملحوظا، بعد أن ساهمت انتصارات التحالف العربي وقوات الشرعية في إبعاد خطر القصف العشوائي على القرى الحدودية.

وتأكيدا على ذلك، نشرت قناة “العربية” تقرير من على الشريط الحدودي، لإحدى ليالي السمر لموطنين في إحدى قرى مركز القفل على الشريط الحدودي في جازان بسلام ووئام.

ومن الغريب في الأمر في هذه الليالي، أنه لا يسمح بحمل الهواتف، وذلك بهدف الابتعاد عن العالم الافتراضي الخاص بشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعية، وتناحر مستخدميها.