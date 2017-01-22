 الانقلابيون يتساقطون .. 79 قتيلاً حوثيا بضربات “التحالف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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الانقلابيون يتساقطون .. 79 قتيلاً حوثيا بضربات “التحالف”

الانقلابيون يتساقطون .. 79 قتيلاً حوثيا بضربات “التحالف”
المناطق - وكالات

أكدت مصارد عسكرية يمنية، مقتل 29 من الانقلابيين بضربات التحالف العربي على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر أن نحو 20 آخرين أصيبوا بجروح جراء الغارات التي استهدفت معسكرات للمتمردين ومخازن للسلاح وشاحنة محملة بالأسلحة في عدة مناطق من الحديدة.

في غضون ذلك، قتل 50 عنصرا متسللا من الانقلابيين في عمليات استباقية نفذتها القوات المرابطة على طول الشريط الحدودي قرب الطوال والموسم أمس الأول.

وأطلقت المدفعية السعودية بمساندة من طائرات أباتشي قذائف نحو المتسللين وتدمير آلياتهم وذخائرهم. كما دمر الطيران الحربي مستودعا للذخيرة في أحد المواقع قبالة منفذ الطوال.

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