 شاهد.. لحظة سماع ترمب للقرآن في كاتدرائية واشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. لحظة سماع ترمب للقرآن في كاتدرائية واشنطن

المناطق - وكالات

وثقت كاميرات الإعلامي الأمريكي، لحظة تلاوة آيات من القرآن الكريم في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن، أثناء أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المراسم الدينية فيها.

واستمع ترامب إلى الآيات القرآنية وعدد من الكلمات التي ألقاها رجال دين من ديانات مختلفة تعكس تعددية أمريكا.

وتلا أحد الحاضرين آيات من سورة الحجرات: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”، ثم قوله تعالى من سورة الروم: “وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ”.

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