 هجوم واسع على مواقع الانقلابيين غرب تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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هجوم واسع على مواقع الانقلابيين غرب تعز

هجوم واسع على مواقع الانقلابيين غرب تعز

شنّ الجيش اليمني اليوم هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط مديرية المخا غرب محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري بمحور تعز قوله “إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجوماً على المليشيا الانقلابية في محيط منطقة “الكدحة” على بعد 10 كيلومترات من المخا”.

واضاف أن “المعارك التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، أسفرت عن مقتل 5 من المليشيا الانقلابية وإصابة العشرات، فيما استشهد 3 وأصيب 7 آخرون، من أفراد القوات المسلحة”.

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