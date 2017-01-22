10.42 مليون مسجل في “التأمينات” خلال 2016 .. بينهم 1.8 مليون سعودي

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن عدد الموظفين في القطاع الخاص بلغ 10424476 شخصا من المواطنين والمقيمين، حتى نهاية عام 2016.

وأوضح لـ”الاقتصادية مسؤول في المؤسسة عدم وجود إحصائيات دقيقة لأعداد الذين خرجوا من سجلاتها والمسجلين الجدد لديها خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الأعداد تتغير بشكل يومي وبالساعة الواحدة، ويمكن لأصحاب الأعمال التغيير فيها على مدار 24 ساعة.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل حاليا على مراجعة قراراتها بشكل مستمر لضمان توافقها مع الواقع العملي الحالي، في ظل المتغيرات التي تشهدها سوق العمل، ما يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص، وبما يحقق حسن تطبيق النظام وتحقيق مصلحة المستفيدين من أحكامه إضافة إلى دعم جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص بما يدعم التوجهات الهادفة إلى توطين الأيدي العاملة في مختلف المجالات.

وأوضحت المؤسسة أن عدد المشتركين على رأس العمل والمسجلين في نظام التأمينات بلغ إجمالي نحو 10.43 مليون مشترك حتى نهاية شهر تشرين الأول (نوفمبر) الماضي، ويصل عدد المشتركين السعوديين منهم نحو 1.87 مليون مشترك فقط، فيما بلغت أعداد غير السعوديين من المقيمين نحو 8.54 مليون مشترك.

وحول أعداد المشتركين الذين تم تسجيل خروجهم من سجلات المؤسسة، وأسباب ذلك الاستبعاد، أكدت المؤسسة أنه لا يوجد لديها إحصاء حول ذلك لصعوبة عملية الإحصاء لتغيرها المستمر، لافتة إلى أن أسباب الاستبعاد تتعدد وفق ما تمليه العلاقة العمالية بين كل من صاحب العمل والعامل.

وأشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أن تغير أعداد المستبعدين بشكل يومي يعود لأن خدمات المؤسسة الإلكترونية لأصحاب العمل الذين يتيح لهم النظام استبعاد المشتركين العاملين لديهم بشكل مباشر عند انتهاء خدماتهم من مقار أعمالهم.

وحول عدد المشتركين الجدد الذين تم تسجيلهم بالمؤسسة خلال العام الماضي، بينت المؤسسة أنه متغير بشكل يومي بحسب أعداد المضافين، حيث تمكن خدمات المؤسسة الإلكترونية أصحاب العمل من إضافة المشتركين مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة مكتب التأمينات.