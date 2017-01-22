زلزال مدمر بقوة 8 درجات يضرب ساحل غينيا الجديدة

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد، إن زلزالا قوته 8 درجات وقع على بعد 47 كيلومترا غربي أراوا في جزر بوجانفيل في بابوا غينيا الجديدة.

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي «من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة واسعة النطاق»، نتيجة لهذا الزلزال خلال الثلاث ساعات المقبلة على طول سواحل بابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون وناورو وبوهنبي وفانواتو وتشوك وإندونيسيا.