العاصمة مُلبدة بالغيوم وانخفاضٌ ملموسٌ بدرجات الحرارة على عموم المناطق

تشهد أجواء العاصمة الرياض في هذه الأثناء سماءً مُلبدة بالغيوم في أحياءٍ عدة وسط توقعات بأن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً خلال الأيام المُقبلة على عموم مناطق المملكة، خاصة مع ساعات الليل والفجر، باستثناء غرب وجنوب غرب البلاد.

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال اليومين المُقبلين إلى ما دون 5 مئوية، وإلى الصفر المئوي في المنطقة الشمالية.

ووفق “طقس العرب” يُتوقع أن تصل حدة الأجواء الباردة ذروتها خلال منتصف الأسبوع الحالي؛ حيث تسجّل درجة الحرارة الصغرى في القريات درجة مئوية واحدة، وفي عرعر صفراً مئوياً، و(3) درجات مئوية في الجوف، ودرجتين مئويتين في حائل، بينما تسجل في العاصمة الرياض (3) درجات مئوية و(8) درجات في الدمام و(5) درجات في حفر الباطن.

تسيطر كتلة هوائية باردة على شمال الجزيرة العربية مترافقة مع تمركز مرتفع جوي قوي، يدفع برياح شمالية جافة وباردة نحو المنطقتيْن الشمالية والوسطى خلال الأيام المقبلة.