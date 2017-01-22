القوات اليمنية تواصل تقدمها نحو مناطق جديدة في المخا غرب اليمن

القوات المسلحة اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية،تواصل تقدمها نحو مناطق جديدة على مشارف المخاء غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مصدر عسكري أكد في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة “أن قواته تواصل تقدمها إلى منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة المخاء

نحو خمسة كيلومترا وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للميليشيات في الساحل الغربي”.

وأضاف المصدر “أن مدفعية الجيش دكت أوكار الانقلابيين في المناطق القريبة من مدينة المخاء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخاء ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة”.