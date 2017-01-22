القضاء يمنع تسلط أخوين لتزويج 6 شقيقات ببريدة

أسقطت محكمة الأحوال الشخصية الولاية عن ست فتيات من أخويهن اللذين قاما بعضلهن بعد وفاة والدهن، ونقلت الولاية عليهن إلى القاضي لتزويجهن.

ورفعت المعضولات عن طريق وكيلتهنّ الشرعيّة دعوى عضل لمحكمة الأحوال الشخصية بالمحكمة العامة ببريدة، ذكرنّ فيها أن الأخوين رفضا الخُطاب المتقدمين لطلب الزواج منهنّ، وبعد سماع القاضي للطرفين (الأخوين وأخواتهن الست) أصدر حكمه بنقل ولاية التزويج بشأن المدعيات إلى الحاكم الشرعي (القاضي).

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أقرّ أخيراً إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً إلى تحرج بعض الخُطاب، إذ تم تعميم ما أقره الوزير على المحاكم كافة.