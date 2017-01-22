 القضاء يمنع تسلط أخوين لتزويج 6 شقيقات ببريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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القضاء يمنع تسلط أخوين لتزويج 6 شقيقات ببريدة

القضاء يمنع تسلط أخوين لتزويج 6 شقيقات ببريدة
المناطق _بريده

أسقطت محكمة الأحوال الشخصية الولاية عن ست فتيات من أخويهن اللذين قاما بعضلهن بعد وفاة والدهن، ونقلت الولاية عليهن إلى القاضي لتزويجهن.

ورفعت المعضولات عن طريق وكيلتهنّ الشرعيّة دعوى عضل لمحكمة الأحوال الشخصية بالمحكمة العامة ببريدة، ذكرنّ فيها أن الأخوين رفضا الخُطاب المتقدمين لطلب الزواج منهنّ، وبعد سماع القاضي للطرفين (الأخوين وأخواتهن الست) أصدر حكمه بنقل ولاية التزويج بشأن المدعيات إلى الحاكم الشرعي (القاضي).

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أقرّ أخيراً إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً إلى تحرج بعض الخُطاب، إذ تم تعميم ما أقره الوزير على المحاكم كافة.

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