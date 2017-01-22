بمتابعة وإهتمام الأمير متعب بن عبدالله: المريخي يطلق “يحق لك يالسعودي” مصوّرة مع الحرس الوطني

بدعم وإهتمام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية، صوّر الشاعر السعودي خالد المريخي أحدث قصائده الوطنية المغناة بطريقة الفيديو كليب “يحق لك يالسعودي”، وغناء الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، ومن ألحان الملحن محمد بو دلة، ليقدمها بطريقة تصويرية متميزة صورها بمشاهد خاصة في الحرس الوطني السعودي، تصدى لإخراجها السعودي مالك العنقري.

وقد أعرب الشاعر المريخي عن سعادته بلقاء الأمير متعب بن عبدالله قبل تصوير العمل الوطني “يحق لك يالسعودي” شاكراً إهتمام سموه على تسخير كل الإمكانيات لتنفيذ عملية التصوير وإخراجها بالشكل التي ستظهر عليه العمل الوطني عند عرض الأغنية، والتي يظهر بها المريخي مرتدياً البدلة العسكرية الخاصة والمناسبة لأحداث التصوير والمونتاج الذي تم تنفيذه ضمن أهم وأعلى الإمكانيات التصويرية والإخراجية، والذي سيرى النور قريباً عبر مجموعة من القنوات الفضائية السعودية والخليجية، ومن خلال جميع وسائل التواصل الإجتماعي، وحسابات خالد المريخي الخاصة، والفنان عبدالمجيد عبدالله.

ويقول المريخي في قصيدة “يحق لك يالسعودي، قائلاً:

يحق لك يالسعودي ترفع الهامة

الله خلقنا كذا مرفوعة هامتنا

حنا جنود الوطن ودروعه وحزامه

نموت دونه ولا تهتز رايتنا

وتحمل القصيدة المغناة بصوت الفنان عبدالمجيد عبدالله، كلمات تعبر عما يدور في داخل كل سعودي وعربي حول السعودية وحكامها وشعبها، ليختتم قصيدته قائلاً:

يا دار من حبك الله يلوم من لامه

يفوح عطر الفخر لاجاب سيرتنا

ابسط حقوق السعودي يرفع الهامة

سيف العدل سيفنا والخير نخلتنا..

الى جانب ذلك، يستعد الشاعر خالد المريخي لمجموعة من الأعمال المغناة والتعاونات مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية، ومن الأعمال التي قدمها في ألبومه الذي طرح مؤخراً تحت عنوان “خالد المريخي 2017” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.