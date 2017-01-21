الجبير يناقش مع حجاب الوضع في سورية

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة أمس، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور رياض حجاب.

وجرى خلال الاستقبال، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والجهود الدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السفير علي الحمدان، والوفد المرافق للدكتور رياض حجاب.