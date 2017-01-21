 محافظ وادي الدواسر يشهد إطلاق مهرجان ” وادينا تراث وأصالة “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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محافظ وادي الدواسر يشهد إطلاق مهرجان ” وادينا تراث وأصالة “

محافظ وادي الدواسر يشهد إطلاق مهرجان ” وادينا تراث وأصالة “
المناطق _وادي الدواسر

يشهد محافظ وادي الدواسر، أحمد بن دخيل المنيفي، يوم الخميس المقبل ، حفل إطلاق النسخة الأولى من مهرجان   ” وادينا تراث وأصالة ” والذي يقام بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي،  وتشرف عليه المحافظة ، ومكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة  ، ويستمر حتى الرابع من شهر جمادى الأولى .

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان، محمد آل شملان ، أن المهرجان يأتي ضمن جهود المحافظة في إبراز تراثها ، ولنشر الوعي بين المواطنين بحثهم على الاهتمام بالموروث الثقافي للمحافظة بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني  ، وإطلاع المقيمين بالمحافظة من الجنسيات الأخرى على أصالة وعمق جذور تراث المحافظة من خلال معلومات ومعارف موسعة حول التراث التاريخي للمحافظة .

من جانبه، بين المشرف على المهرجان غازي المسعري ، أن المهرجان سيتضمن العديد من الفعاليات التراثية ومن أهمها سباقات الهجن، والصيد بالصقور، وسباقات الخيول،  والأسر المنتجة، والحرفيين، والأمسيات الشعرية،  والألعاب الشعبية القديمة . والأكلات الشعبية .

وأكد المسعري على ان المهرجان سيكون متنفساً لأهالي المحافظة وزوارها والمقيمين فيها خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ، الذين سيستمتعون بما يقدم فيه من فعاليات تناسب جميع الأعمار من الجنسين.

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