 “الجوازات” تدعو المقيمين إلى تجديد “هوية مقيم” قبل انتهائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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“الجوازات” تدعو المقيمين إلى تجديد “هوية مقيم” قبل انتهائها

“الجوازات” تدعو المقيمين إلى تجديد “هوية مقيم” قبل انتهائها
المناطق- الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بالمملكة إلى سرعة تجديد بطاقة “هوية مقيم” قبل انتهائها بوقت كافٍ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” و ” مقيم ” وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية، مؤكدة أنه عند انتهاء تاريخ صلاحية هوية مقيم لن يتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة له، وسيتم تطبيق الغرامات المالية والعقوبات المقررة نظاماً بحقه.

وتــعد “هوية مقيم” البديل الحديث لرخص الإقامة، التي تم استبدالها بمطلع العام الهجري 1437هـ وهي هوية تعريفية لصاحبها، وتحمل العديد من المواصفات الجديدة، منها مدة الصلاحية لخمس سنوات، والتجديد الإلكتروني كل عام دون الحاجة لإعادة طباعتها.

تـأتي “هوية مقيم” بدون أي تغيير في الرسوم النظامية وبدون أي تعديل لنظام الإقامة والعمل، وتحتوي على البيانات الشخصية للمقيم، منها رقم الهوية ومكان الإصدار، وتاريخه، والمهنة، ورخصة العمل واسم صاحب العمل.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين إلى ضرورة حمل هوية مقيم بصفة مستمرة داخل المملكة، مشيرة إلى أهمية المحافظة على بطاقة “هوية مقيم” من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خصصت له.

وتصدر هذه الهوية لأول مرة بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونياً في موقع الخدمات الإلكترونية سواءً في “أبشر” أو “مقيم”، ويتم طلب استلامها عن طريق البريد السعودي خدمة “واصل” دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعتها.

من جانبها وفرَت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية هوية مقيم، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” و ” مقيم “، كما يقوم النظام الآلي بإرسال رسالة نصية تذكيرية لجوال المستفيد المسجل في النظام تفيد بضرورة تجديدها إلكترونياً قبل تاريخ الانتهاء بوقت كافٍ.

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