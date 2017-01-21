القيادة تهنئ رئيس غامبيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية المناطق _واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في جمهورية جامبيا الإسلامية. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية جامبيا الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في جمهورية جامبيا الإسلامية. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية جامبيا الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي . كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في جمهورية جامبيا الإسلامية. وعبر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية جامبيا الإسلامية الشقيق .