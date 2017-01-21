 وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بالعبري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بالعبري

وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بالعبري
المناطق _مبارك الدوسري

بدأ مزارعو محصول العبري في محافظة وادي الدواسر في جني ثمرة العبري، وتسويقها داخل المحافظة وخارجها بأنواعها الثلاثة : البايون ، واليوشن ، والباي بي ، حيث شهدت المزارع هذا العام إنتاجاً وفيراً ، ووصل سعر الكيلوجرام الواحد من العبري من نوع البايون إلى 8 ريالات بعد أن كان 5 ريالات العام الماضي.

وأرجع المزارع ناصر محمد الدوسري زيادة الإنتاج هذا العام إلى فضل الله تعالى ثم زيادة المساحة والأشجار المزروعة في الفترة الأخيرة، بجانب الخبرة التي أصبحت لدى المزارعين والمستثمرين مع عدم إصابة المحصول بأي شيء من العوائق الطبيعية التي يتعرض لها المحصول من موسم إلى آخر ومن أهمها : ذبابة السدر البيضاء، والبق الدقيقي، وحشرة السدر القشرية ، وأكاروس العنكبوت الأحمر.

وأوضح المزارع مسفر بن مبارك الدوسري أن مزرعته تحتوي على 3000 شجرة منتجة وقد باعها جملة على أحد المسوقين بمبلغ 200 ألف ريال ، فيما يشير المزارع محمد حمد الدوسري إلى أنه باع محصول مزرعته التي تبلغ عدد أشجارها 1100 شجرة بمبلغ 85 ألف ريال .

ومن جانبه، أوضح أحد باعة العبري في احد محال بيع الفواكه والخضروات في وادي الدواسر أنه يعتمد في البيع على العابرين بالمحافظة باتجاه الرياض أو منطقة عسير في جنوب المملكة، مبينًا أن محافظة وادي الدواسر تنتشر فيها أشجار العبري التي يفوق إنتاج الواحدة منها 100 كيلو جرام .

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